Dubaï classée 3e du top 10 des meilleures villes du monde

Dubaï est arrivée en troisième place du top 10 des meilleures villes du monde, devançant New York, Londres, Tokyo, Sydney, Johannesburg, Paris et San Francisco, d'après le récent classement établi parThe Economist.

Le cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif de Dubaï, a annoncé le classement sur Twitter : "Dubaï a obtenu la troisième place parmi les 10 principales villes mondiales, ce qui reflète ses performances au cours des trois dernières années". Le prince héritier de Dubaï a également "remercié toutes les entités gouvernementales et semi-gouvernementales, ainsi que les partenaires du secteur privé, qui se sont unis pour rehausser la position mondiale de Dubaï dans divers secteurs".

Lancé par le cheikh Mohammed en janvier dernier, l'objectif principal du projet D33 est de doubler la taille de l'économie de Dubaï au cours de la prochaine décennie et de consolider sa position parmi les trois premières villes mondiales.

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

The Economist s'est basé sur quatre catégories (population, croissance économique, bureaux vacants et prix de l'immobilier) au cours des trois dernières années.

Miami est arrivée en tête du classement, "grâce à sa forte croissance économique et à son marché immobilier dynamique", où les prix réels des logements ont bondi de 39,5 % entre 2019 et 2022. Singapour est arrivée 2e, New York 4e, suivie de Londres, Tokyo, Sydney, Johannesburg, Paris et San Francisco en dixième position.

Les Emirats et Israël ont normalisé leurs relations en septembre 2020 ouvrant la voie à de nombreux partenariats et coopérations.