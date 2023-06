Bahreïn : l'économie a bondi de 4,9 % en 2022, le plus fort taux depuis 2013

Pour renforcer son économie, Bahreïn a dévoilé un plan de réforme économique majeur en 2021

L'économie de Bahreïn a progressé de 4,9 % en 2022, le taux le plus élevé depuis 2013. La croissance de la nation du Golfe a été tirée par un bond de 6,2% du produit intérieur brut réel non pétrolier, a rapporté l'agence de presse publique de Bahreïn.

Il s'agit du taux le plus élevé depuis 2012 et supérieur à l'objectif annuel de 5 % fixé par le plan de réforme économique.

La contribution du secteur non pétrolier au PIB réel a atteint un niveau record à 83,1 % en 2022.

Cependant, l'économie pétrolière a chuté de 1,4 % l'an dernier en raison d'une baisse de la production.

AP Photo/Hasan Jamal

Pour renforcer son économie, Bahreïn a dévoilé un plan de réforme économique majeur en 2021 qui vise à investir environ 30 milliards de dollars dans des projets stratégiques pour stimuler la croissance post-pandémie, l'emploi pour les citoyens et attirer les investissements étrangers directs.

Conformément au plan pluriannuel, le gouvernement a adopté des mesures de rationalisation des coûts et vise à créer plus de 20 000 emplois pour les citoyens chaque année jusqu'en 2024 et à en former 10 000 de plus grâce à son programme Tamkeen.

Cette décision vise à aider le pays à équilibrer son budget d'ici 2024.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham.