Jordanie : un député fait l'éloge du terroriste ayant tué des soldats israéliens à la frontière égyptienne

Khalil Atiyah a demandé au membre du Parlement arabe de lire une sourate du Coran "à la mémoire du puissant martyr Mohamad Salah"

Un membre du Parlement jordanien, a demandé à lire une sourate du Coran au Parlement arabe du Caire samedi en l'honneur du terroriste égyptien Mohamad Salah, qui a tué trois soldats israéliens à la frontière dans le Sinaï la semaine dernière, a rapporté Israel Hayom.

"Nous félicitons l'Égypte et son martyr Mohamad Salah", a déclaré Khalil Atiyah, connu pour ses positions hostiles à Israël. "Je demande à cet honorable conseil de se lever pour une lecture d'al-fatiha, pour les âmes des martyrs du peuple arabe et musulman, qui sont morts d'une mort sainte pour l'amour de la Palestine, et en particulier pour la mémoire du puissant martyr Mohammed Salah.

Après son intervention, les membres du Parlement arabe, qui est l'organe représentatif de la Ligue arabe, se sont levés et ont lu la sourate à la mémoire du terroriste.

Samedi dernier, Mohamad Salah, 22 ans, identifié comme policier égyptien, s'est infiltré depuis l'Egypte en Israël où il a tué trois jeunes soldats israéliens avant d'être abattu.

Police egyptienne Mohamad Salah, le terroriste égyptien ayant perpétré une attaque à la frontière israélo-égyptienne

Une délégation égyptienne composée notamment de militaires est arrivée lendemain en Israël dans le cadre d'une enquête conjointe. Le terroriste ne serait pas lié à des groupes islamistes mais semble s'être radicalisé, a indiqué une source israélienne.

Si la frontière entre les deux pays est généralement calme, elle reste cependant le théâtre de tentatives régulières de trafic de drogue, qui ont donné lieu ces dernières années à des échanges de tirs entre contrebandiers et soldats israéliens stationnés le long de la frontière.