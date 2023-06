Un député libanais appelle Israël à retirer la clôture de barbelés dans la région de Kfar Shouba

Des tensions ont éclaté près de la frontière entre Israël et le Liban vendredi

Un député du mouvement chiite Amal, Kassem Hachem, a averti que des émeutes à la frontière israélo-libanaise pourraient reprendre dans une semaine si l'Etat hébreu ne retire pas la clôture de barbelés dans la région de Kfar Shouba. Selon lui, le message a été transmis à Israël par l'intermédiaire de la FINUL, la force des Nations unies.

Vendredi, des tensions ont éclaté près de la frontière entre Israël et le Liban, lorsque des manifestants libanais ont défié les forces israéliennes sur le Mont Dov et à Kfar Shouba. Des Libanais ont franchi une barrière de fil de fer barbelé installée par les forces israéliennes et ont lancé des pierres sur des soldats. En réponse, Tsahal a utilisé des gaz lacrymogènes, blessant un émeutier libanais, selon l'agence de presse nationale libanaise.

L'armée libanaise a confirmé son déploiement dans la région pour faire face à "l'ennemi israélien". Par ailleurs, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait dû utiliser des méthodes de dispersion des émeutes face à des tentatives de destruction de la barrière et qu'elle ne tolérerait aucune violation de sa souveraineté.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a appelé à la retenue, invitant Israël et le Liban à recourir aux mécanismes de coordination pour éviter les malentendus et maintenir la stabilité.