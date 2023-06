Tsahal a atteint une cible dans un rayon de 1 000 kilomètres autour d'Israël, a affirmé l'ancien chef d'état-major

L'ancien chef d'état-major de Tsahal Gadi Eisenkot a révélé, ce dimanche soir, une attaque menée par Israël contre l'Etat islamique en 2015. S'il n'a pas donné de détails sur ses circonstances, Gadi Eisenkot a déclaré qu'elle avait permis l'élimination de nombreux membres de l'Etat islamique.

Avshalom Sassoni/Flash90 L'ancien chef d'état-major de Tsahal Gadi Eisenkot

"La lutte contre l'Etat islamique a été intense dans de nombreux pays - avec des résultats qui, à certains endroits, dépassent l'imagination dans le type d'opérations et d'attaques menées. Certaines d'entre elles sont même passées sous le radar", a-t-il affirmé. "Tous les corps d'armée étaient engagés dans cette campagne - armée de l'air, les unités spéciales, les relations extérieures", a-t-il ajouté à l'Institut d'études sur la sécurité nationale. "Le phénomène de l'Etat islamique a pris une tournure nouvelle pour Israël en 2015, car on nous a alors demandé de mener une attaque directe contre une cellule, à la suite d'un incident qui avait eu lieu à un certain endroit", a expliqué l'ancien chef de Tsahal.

"Nous avons mené une attaque relativement large et touché de nombreux membres de l'Etat islamique."

"Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui savent localiser des cibles de la taille d'un podium et placer un missile sur une telle cible dans un rayon de 1 000 kilomètres", a poursuivi le lieutenant-colonel de réserve. "Nos ennemis l'ont vu, les Russes l'ont vu, les Américains l'ont vu. Ceux qui savent le mieux à quel point Tsahal a opéré dans tout le Moyen-Orient sont les membres de l'Etat islamique, parce qu'ils ont payé le prix de centaines de morts et de blessés - et ils savaient qui était en mesure de procéder à ces opérations", a poursuivi l'ex-chef militaire.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Drapeau du groupe État islamique (EI)

En 2018, le journal New York Times avait fait état d'une coopération sécuritaire étroite entre Israël et l'Égypte, au cours de laquelle l'Etat hébreu avait attaqué environ 100 cibles de l'Etat islamique dans le Sinaï. "Toutes les attaques israéliennes avaient été approuvées par les Égyptiens, et s'appuyaient sur une coopération en matière de renseignement entre les pays", a conclu M. Eseinkot.