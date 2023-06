Frontière libanaise : une colonelle israélienne pointe du doigt l'inefficacité de la FINUL

"Nous voyons bien que le Hezbollah est aux commandes, il n'y a aucune raison de laisser 10 000 soldats à la frontière alors que leur inefficacité est patente"

"La FINUL n'arrive pas à faire régner l'ordre, l'armée libanaise pointe un RPG contre l'armée israélienne mais, finalement, c'est le Hezbollah qui est aux commandes avec ces citoyens qui jettent des pierres", a déclaré dimanche soir Sarit Zehavi, colonel de réserve de Tsahal, sur i24NEWS, alors que des tensions ont éclaté près de la frontière entre Israël et le Liban vendredi. "Nous voyons de tels cas se reproduire ces dernières semaines, ce n'est pas inhabituel. En revanche, c'est vrai que ce cas illustre le rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre."

"Depuis ces 17 dernières années, la FINUL ne s'approche pas du Hezbollah, ni des villages chiites, ce qui signifie que ce sont des territoires privés. Or nous voyons bien que tout le territoire du Hezbollah est hermétique à la FINUL. On peut éviter la confrontation entre l'armée israélienne et les membres du Hezbollah qui nous provoquent verbalement. Mais éviter le déploiement de bataillons du groupe chiite à la frontière, on peut dire très clairement que la FINUL a échoué à le faire", a-t-elle déploré sur i24NEWS.

Il faut réfléchir à la meilleure façon d'éviter que les 10 000 militaires de la FINUL ne se transforment en bouclier humain du Hezbollah

"Il y a un mois", raconte-t-elle, "a eu lieu un entrainement du Hezbollah qui simulait un enlèvement et plein d'autres choses avec des kalachnikovs. Et tout cela s'est passé sous le nez de la FINUL. Cela ne marche pas, il faut penser autrement. Il faut réfléchir, en cas de confrontation, à la meilleure façon d'éviter que les 10 000 militaires de la FINUL ne se transforment en bouclier humain du Hezbollah", a-t-elle averti. Selon Mme Zehavi, "il n'y a aucune raison de laisser autant de soldats à la frontière alors que leur inefficacité est patente".

Pour elle, il faut baisser drastiquement le nombre de soldats de la FINUL, qui représente une dépense financière conséquente. "Il faut réduire cette force à cette frontière car, en cas de guerre, ils seront en danger. Et ce sera plus difficile de se redéployer dans le contexte d'un conflit. La FINUL n'a pas évité les tensions de vendredi dernier", souligne-t-elle. La Finul, composée de quelque 10 000 Casques bleus, est déployée depuis 1978 pour faire tampon entre le Liban et Israël, deux Etats qui restent techniquement en état de guerre.