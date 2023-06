L'Arabie Saoudite procède à trois nouvelles exécutions pour terrorisme

Cela porte à 52 le nombre d'exécutions dans le royaume depuis le début de l'année, dont 20 pour des affaires de terrorisme

L'Arabie Saoudite a exécuté dimanche trois Saoudiens condamnés pour avoir tué un agent de sécurité et créé une "cellule terroriste", ont annoncé les autorités du pays. Cela porte à 52 le nombre d'exécutions dans le royaume depuis le début de l'année, dont 20 pour des affaires de terrorisme.

Les trois hommes ont été condamnés pour avoir tué un agent de sécurité dans la capitale Ryad, puis brulé son corps en mettant le feu à son véhicule, a indiqué le ministère saoudien de l'Intérieur.

Ils ont également été jugés coupables d'avoir créé une cellule terroriste, ainsi que de financement du terrorisme et de possession d'armes, de munitions et de matériaux utilisés dans la fabrication d'explosifs. La sentence a été appliquée dimanche à Ryad, a indiqué le ministère, sans préciser la méthode utilisée.

FAISAL AL-NASSER / AFP Une vue aérienne montre le gratte-ciel Kingdom Centre (Kingdom Tower) et la route King Fahad, à Riyad, le 24 mai 2020

La plupart des exécutions pour terrorisme ont eu lieu cette année dans l'est du pays, à majorité chiite. Le royaume a également exécuté en mai deux Bahreïnis pour les mêmes motifs.

L'Arabie saoudite est l'un des pays qui appliquent le plus la peine de mort dans le monde. En 2022, 147 personnes y ont été exécutées, dont 81 en une seule journée, suscitant un tollé international.

A la mi-mai, Amnesty International avait déploré dans un rapport un niveau record d'exécutions à travers le monde depuis 2017, évoquant une "frénésie meurtrière" de certains pays parmi lesquels la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite.

Plus de 1 000 condamnés à mort ont été exécutés depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du roi Salmane et l'ascension de son fils Mohammed, dirigeant de facto du royaume, selon un bilan de l'organisation britannique Reprieve et l'Organisation euro-saoudienne des droits de l'Homme, publié en début d'année.