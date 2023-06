EAU : forte hausse des demandes de mariage civil à Abu Dhabi

Un service express a été mis en place pour répondre au grand nombre de demandes de touristes venant du monde entier

Le département judiciaire d'Abu Dhabi (AD|D) a reçu une forte hausse des demandes de mariages civils avec plus de 10 000 demandes devant le tribunal civil de la famille pour les étrangers, à raison de 40 par jour, depuis que la loi dédiée est rentrée en vigueur dans l'émirat d'Abu Dhabi.

Cela équivaut à 4 dossiers de mariage civil traités par heure, en particulier après le lancement du service de mariage civil "express", qui permet de conclure des mariages en 24 heures seulement. Le service express a été mis en place pour répondre au grand nombre de touristes venant du monde entier.

Karim Sahib/AFP

Les tribunaux d'Abu Dhabi se sont engagés à atteindre l'excellence dans la prestation de services judiciaires par voie électronique, depuis l'enregistrement des demandes jusqu'à l'achèvement des procédures et la participation aux audiences. Le tribunal bilingue fournit des formulaires et des jugements en arabe et en anglais, garantissant ainsi le droit des étrangers à comprendre les procédures judiciaires de manière simplifiée, sans aucune barrière linguistique.

Les Emirats et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et depuis, de nombreux israéliens s'y rendent très régulièrement.