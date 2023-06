"En cas de conflit avec Israël, le Hezbollah ne reculera devant rien" (responsable de l'organisation)

"Si Israël fait un mauvais calcul, le Hezbollah frappera Tel-Aviv avec ses missiles et envahira la Galilée"

Interviewé par le média iranien Tasmin, Sayed Hashim Safdin, un haut responsable du Hezbollah, a abordé les derniers développements régionaux et les tensions avec Israël. Le chef du conseil exécutif de l'organisation terroriste a notamment affirmé que si Israël faisait un mauvais calcul, le Hezbollah frapperait Tel-Aviv avec ses missiles et qu'il "envahirait la Galilée".

"Notre message sans équivoque est que nous ne reculerons devant rien face à Israël, et il ne s'agit pas de paroles creuses", a précisé le responsable.

Celui-ci a également évoqué la coopération entre les "forces de résistance" en Syrie, dans la bande de Gaza et au Liban, dans le but de "libérer le Golan". "Notre plan implique des mesures et des actions de résistance. Le Golan est un territoire syrien. Ceux qui déterminent ce qui se passe dans cette région sont les dirigeants syriens. Et ils disposent d'un chef sage et courageux qui prend les décisions (Bachar al-Assad, ndlr).

Évoquant la crise sociale en Israël autour de la question de la réforme du système judiciaire, Sayed Hashim Safdin a déclaré que "la communauté israélienne s'était "désintégrée de l'intérieur" et qu'elle avait "disparu". "Elle n'a plus de dirigeants historiques, car elle a disparu. Leurs leaders actuels sont de petits dirigeants connus pour leur corruption et leur capacité à voler. Certains d'entre eux ont déjà un casier judiciaire, et d'autres finiront en prison."