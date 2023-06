Le CENTCOM a souligné que la cause de l'incident faisait l'objet d'une enquête, et qu'aucun tir ennemi n'avait été signalé

Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé un "accident d'hélicoptère" qui a fait 22 blessés parmi les soldats, dans le nord-est de la Syrie. Le communiqué ajoute que dix militaires ont été évacués vers des "établissements de soins supérieurs".

L'accident du 11 juin "a causé des blessures à divers degrés à 22 militaires américains. Les membres du service reçoivent des soins pour leurs blessures et dix ont été évacués vers des établissements de soins supérieurs en dehors du CENTCOM AOR [zone de responsabilité]", indique le communiqué. Le CENTCOM a souligné que la cause de l'incident faisait l'objet d'une enquête, et qu'aucun tir ennemi n'avait été signalé.

Les États-Unis dirigent une coalition internationale combattant les forces du groupe État islamique (EI) en Syrie par l'intermédiaire de son CENTCOM, responsable du Moyen-Orient.

Si l'EI a perdu les derniers bouts de territoire qu'il contrôlait suite à un assaut militaire en mars 2019, des poches du groupe jihadiste subsistent dans la région, principalement dans des pays déchirés par la guerre offrant des cachettes dans le désert. L'organisation terroriste utilise notamment ces endroits abrités pour tendre des embuscades aux forces dirigées par les Kurdes et aux troupes gouvernementales syriennes, tout en continuant à perpétrer des attaques en Irak.

Le CENTCOM a récemment éliminé un haut responsable de l'Etat islamique, à l'origine de la planification d'attaques terroristes au Moyen-Orient et en Europe. Il reste au total environ 1000 soldats américains en Syrie, qui font régulièrement l'objet d'attaques par des milices financées par l'Iran.

Des forces turques et kurdes combattent également en territoire syrien, où l'on trouve aussi un contingent de soldats russes. Pour éviter les accidents, notamment dans les airs, les forces américaines ouvrent des voies de communication avec la Russie. Les responsables militaires américains affirment cependant que Moscou ne respecte plus les protocoles de déconfliction convenus avec les troupes américaines et alliées.

Dans cette nébuleuse, les accidents ne sont pas rares. Pas plus tard que lundi, un soldat russe a été tué et d'autres blessés dans une frappe turque qui a touché leur véhicule militaire.