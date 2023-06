La Jordanie abat un drone transportant de la drogue depuis la Syrie

La Jordanie a accusé les milices pro-iraniennes, qui, selon elle, sont protégées par des unités au sein de l'armée syrienne, d'avoir fait passer de la drogue

L'armée jordanienne a abattu mardi matin un drone transportant de la drogue depuis la Syrie, selon un communiqué de l'armée. Des responsables ont déclaré que le drone transportait 500 grammes de crystal meth qui ont été transférés aux autorités.

"Les forces des gardes-frontières, en coordination avec les services de sécurité militaire et la Drug Enforcement Administration, ont détecté une tentative de franchissement illégal de la frontière entre le territoire syrien et le territoire jordanien par un drone, et l'engin a été abattu à l'intérieur du territoire jordanien", a déclaré une source militaire.

La Jordanie a accusé les milices pro-iraniennes, qui, selon elle, sont protégées par des unités au sein de l'armée syrienne, d'avoir fait passer de la drogue à travers ses frontières vers les marchés du Golfe.

Raad Adayleh / AP Jordanian soldiers patrol along the eastern border with Syria, in al-Washash, Mafraq governorate, Jordan.

Damas assure faire de son mieux pour freiner la contrebande et continue de démanteler les réseaux de contrebandiers dans le sud. Il nie la complicité des milices soutenues par l'Iran liées à son armée et à ses forces de sécurité.

La forte augmentation des tentatives de contrebande a contraint la Jordanie depuis l'année dernière à modifier les règles d'engagement de l'armée le long de la frontière, donnant à ses soldats la possibilité d'utiliser une force élargie.

"Nous continuons à faire face avec détermination et force à toute menace contre nos frontières et à toute tentative de déstabilisation de la sécurité de la nation", a déclaré l'armée dans un communiqué.

La Syrie déchirée par la guerre est devenue la plaque tournante de la région pour un trafic de drogue évalué à plusieurs milliards de dollars tournant autour du captagon, une amphétamine fabriquée dans le pays. La Jordanie est l'une des principales voies de transit vers les États du Golfe pour acheminer la marchandise.