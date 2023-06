Les Iraniens reçoivent des SMS pour les alerter contre "les tactiques du Mossad"

"Si quelqu'un vous demande d'acheter une voiture et de la laisser à un certain endroit avec un paiement supplémentaire, il peut s'agir du Mossad"

Le ministère des Renseignements islamiques a envoyé mardi des SMS aux citoyens iraniens pour les "mettre en garde contre les activités des agents du Mossad dans le pays", selon les médias iraniens. "L'une des tactiques les plus importantes du Mossad dans la conduite des opérations contre l'Iran est d'exploiter le manque de sensibilisation des citoyens et de transmission de l'information. Si quelqu'un vous demande d'acheter une voiture et de la laisser à un certain endroit avec un paiement supplémentaire, il peut s'agir d'un acte de terrorisme au profit du Mossad", indiquent les SMS.

AP Photo/Vahid Salemi Deux Iraniennes dans les rues de Téhéran

Il y a environ deux semaines, l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que les forces de sécurité avaient arrêté une cellule terroriste liée à Israël. Un responsable du système judiciaire iranien a affirmé à l'agence de presse qu'une équipe de 14 membres prévoyait de commettre plusieurs assassinats à des fins différentes.

Mossad Logo du Mossad, les services israéliens du Renseignement extérieur

En septembre dernier, l'agence de presse iranienne IRNA a rapporté que le ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale de la République islamique avait arrêté 12 membres de la religion bahaïe dans le district de Mazandaran, dans le nord du pays, soupçonnés d'espionnage pour Israël. Selon l'agence de presse, "des membres de l'organisation sioniste ont été identifiés et arrêtés dans différentes villes". Elle affirme que deux des dirigeants de l'organisation d'espionnage ont été formés à la "World Justice House", qui est située dans le centre baha'i à Haïfa, et ont établi une cellule d'espionnage. Le ministère iranien du Renseignement a également précisé que "les membres de l'organisation communiquaient secrètement, et s'appuyaient sur des messages envoyés depuis Haïfa et le régime sioniste".

ATTA KENARE / AFP La police iranienne à Téhéran

Dans le même temps, le directeur du renseignement général du district de Mazandaran a déclaré que "toute activité de réseaux d'espionnage liés au régime sioniste pour l'activité anti-révolutionnaire est étroitement surveillée par le renseignement, et leurs agents seront traités de manière décisive et déterminée".