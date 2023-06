Liban : un journaliste accusé d'espionnage pour le compte d'Israël

Les services de sécurité ont arrêté Haitham Mazahem, journaliste de la chaîne Al-Mayadeen, affiliée à l'organisation terroriste chiite

Les médias libanais ont rapporté, ce mardi, que les services de sécurité du pays avaient arrêté Haitham Mazahem, un journaliste de la chaîne Al-Mayadeen affiliée au Hezbollah, après des accusations d'espionnage pour le compte d'Israël. Selon les médias nationaux, le site a dans la foulée retiré toutes ses photos des archives numériques.

Après la disparition du journaliste, sa famille a d'abord craint un enlèvement avant de découvrir qu'il avait été arrêté par les services de sécurité du pays. Selon les médias, Mezahem est lié au Centre de recherche islamique et résident de la ville de Machghara, située dans le sud de la Bekaa. Des sources proches du dossier ont indiqué que, dans tous ses articles publiés sur le site Internet de la chaîne Al-Mayadeen, il appelait à un soulèvement contre la direction de l'Autorité palestinienne et la qualifiait d'"agent d'Israël".

AP Photo/Bilal Hussein Supporters wave Lebanese and Hezbollah flags in the southern Beirut suburb of Dahiyeh, Lebanon.

La chaîne, qui est affiliée à l'organisation terroriste chiite, est dirigée par l'ancien journaliste d'Al-Jazeera, Hassan Ben Jido, qui l'a lancée après la guerre civile dans le pays, et soutient également le président syrien Bachar Al-Assad. En décembre, les forces de sécurité libanaises ont déjà arrêté 185 citoyens soupçonnés de collaborer avec Israël. Ce nombre représente un record par rapport aux années précédentes. Plus de 100 personnes ont été arrêtées pour espionnage pour Israël au Liban entre avril 2009 et 2014, et la grande majorité étaient des militaires ou des personnes médiatiques.