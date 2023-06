Syrie : frappe aérienne nocturne sur Damas attribuée à Israël

Des sites de défense aérienne et des milices pro-iraniennes étaient visées

Les médias officiels syriens ont accusé Israël d’avoir frappé la région de Damas dans la nuit de mardi à mercredi. Des sites de défense aérienne et des milices pro-iraniennes étaient visées. De fortes explosions ont été entendues dans le ciel de la capitale syrienne et les systèmes de défense aérienne ont été activés. Selon les informations, un soldat syrien a été grièvement blessé. Des dégâts matériels sont à déplorer et des incendies ont été signalés.

"Les systèmes de défense aérienne ont agi contre une attaque israélienne sur plusieurs sites dans la région de Damas", a déclaré un responsable sécuritaire syrien à l'agence de presse russe Spoutnik. "L'attaque a été menée par des avions de l'armée de l'air israélienne qui ont tiré plusieurs missiles en deux vagues. Les systèmes de défense aérienne ont réussi à intercepter la plupart d'entre eux avant qu'ils n'atteignent les cibles", a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, il a été révélé que les cibles d'une attaque attribuée à Israël à Alep il y a environ un mois étaient les sites d'une unité iranienne secrète opérant en Syrie. L’unité 18340 était chargée de production d'armes et de missiles de précision. "Israël a frappé dans la région d'Alep les sites de l'unité 18340 qui servaient à la production d'armes, sous le commandement de Jawad Soleimani", avait affirmé la chaîne Al-Arabiya. Cette nouvelle unité assiste également la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens dans la production et la fourniture d'armes.

Il y a environ deux semaines, les médias syriens ont fait état d'une autre attaque israélienne à Damas. Selon les informations, l'armée de l'air a attaqué en deux vagues, l'une des cibles étant une base de défense aérienne syrienne où séjournaient des membres du Hezbollah, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, affilié à l'opposition.