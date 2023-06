Le Parlement libanais va tenter d'élire un président pour la douzième fois

Les candidats sont Jihad Azour, soutenu par l'opposition et les partis chrétiens, et Suleiman Frangieh, soutenu par les partis pro-syriens, dont le Hezbollah

Le Parlement libanais se rassemble mercredi pour une douzième tentative depuis le mois d’octobre dernier, de trouver un consensus entre les camps rivaux afin de permettre l’élection d’un nouveau président. Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré que la session aurait lieu s'il y avait deux candidats sérieux. Les deux candidats sont Jihad Azour, ancien ministre des Finances et actuel employé du FMI, soutenu par l'opposition et les partis chrétiens, et Suleiman Frangieh, soutenu par les partis pro-syriens, dont le Hezbollah, et connu pour ses liens étroits avec le président syrien Bachar al-Assad.

Au début du mois de juin, un autre candidat, le député Michel Moawad, qui bénéficiait du soutien de plusieurs factions, s'est retiré de la course pour donner son soutien à Jihad Azour. "J'ai décidé de contribuer à la nomination de Jihad Azour, et nous poursuivrons sans relâche notre combat", avait-il dit.

En début de semaine, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a eu une "conversation constructive" avec Nabih Berri, et a exhorté les députés libanais à élire enfin un nouveau président. Selon le porte-parole du département d'État, Matt Miller, Washington a refusé de soutenir un quelconque candidat, mais a appelé le Parlement à "ce que le boulot soit fait (élire un nouveau président)".

ANWAR AMRO / AFP Le président du parlement libanais Nabih Berri

"Nous restons attachés à la souveraineté du Liban tout en pressant les dirigeants du pays d'adopter un sens de l'urgence pour répondre aux besoins critiques du peuple libanais, en commençant par la sélection d'un président", a déclaré M. Miller. Il a ajouté que Mme Nuland avait également discuté avec M. Berri de l'importance d'adopter une législation "significative" qui permettrait au Liban, qui traverse une grave crise économique, de recevoir l'aide du FMI, dont le pays a désespérément besoin.