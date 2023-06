Enfant palestinien tué : l'enquête conclut à une erreur d'identification des soldats

"A la suite d'une mauvaise identification de la source des tirs, un enfant palestinien et son père ont été blessés"

L'armée israélienne a publié mercredi son rapport d'enquête sur la mort d'un enfant palestinien en début du mois, lors d'une tentative d'attaque terroriste dans l'implantation de Neveh Tzuf en Cisjordanie.

Selon l'enquête, le garçon de trois ans et son père ont été tués accidentellement par les soldats, après avoir été été confondus avec deux terroristes ayant tiré sur un poste militaire près de la localité. Transporté d'urgence à l'hôpital par un hélicoptère militaire, l'enfant a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

"Les soldats qui se trouvaient sur les lieux ont riposté, et à la suite d'une mauvaise identification de la source des tirs, un enfant palestinien et son père ont été blessés par les forces israéliennes. Environ une semaine après l'incident, les forces de Tsahal ont arrêté un certain nombre de suspects soupçonnés d'être impliqués dans des tirs sur l'implantation et le poste militaire et les ont transférés pour interrogatoire", indique le rapport d'enquête de Tsahal.

Dovrat Binyamin A helicopter evacuates the wounded Palestinian child from the West Bank settlement of Neve Tsuf (Halamish).

D'après les conclusions de investigations, il semble qu'une sentinelle de l'armée ait signalé avoir identifié deux terroristes tirant sur l'implantation et la position militaire. Un officier est alors arrivé sur les lieux et a commencé à inspecter la zone du village pour localiser les terroristes. Au cours de ses recherches, ce militaire a repéré un véhicule suspect et a tiré en l'air contre les ordres. A ce moment, la sentinelle a indiqué que les terroristes prenaient la fuite, tandis que dans le même temps, un autre soldat qui se trouvait près de l'implantation a vu deux individus monter dans la voiture.

D'après l'enquête, le militaire pensait qu'il s'agissait de terroristes fuyant les lieux et qu'ils lui tiraient dessus depuis leur véhicule. Après avoir reçu l'autorisation de son commandant, il a tiré plusieurs balles sur le véhicule.

"L'enquête a révélé que la séquence des événements a amené le combattant à croire qu'il s'agissait des coups de feu des terroristes en fuite. Suite aux conclusions de l'enquête, le commandant de la brigade Kfir, le lieutenant-colonel Sharon Altit, a décidé d'engager une procédure de réprimande contre l'officier qui a tiré en l'air en violation des ordres", indique le communiqué de Tsahal.