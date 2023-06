Pour Khamenei, le "pouvoir croissant" des groupes terroristes en Cisjordanie est la clé pour mettre Israël "à genoux"

Le guide suprême iranien a présenté le dernier conflit à Gaza au cours duquel le Jihad islamique a perdu des officiers importants comme une victoire

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié mercredi la Cisjordanie de "principal champ de bataille des factions palestiniennes contre Israël", lors d'une rencontre avec Ziad Al-Nakhalah, secrétaire général du mouvement palestinien du Jihad islamique, et son entourage à Téhéran mercredi.

"Le pouvoir croissant des groupes de résistance en Cisjordanie est la clé pour mettre l'ennemi sioniste à genoux, et cette voie doit se poursuivre", a-t-il expliqué. Les groupes terroristes du Hamas de Gaza et du Jihad islamique palestinien, soutenus par l'Iran, tentent depuis longtemps d'accroître leur influence en Cisjordanie, et cette déclaration pourrait indiquer que l'Iran soutient de plus en plus cette démarche.

Le guide suprême iranien a félicité le groupe terroriste pour sa dernière campagne contre Israël. "L'inaction de l'ennemi (Israël) aujourd'hui montre que les factions de la résistance sont sur le bon chemin", a-t-il affirmé.

"Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la force et le prestige des groupes de résistance palestiniens et du Jihad islamique augmentent de jour en jour, comme l'a montré l'échec du régime lors de la récente bataille de cinq jours", a ajouté Khamenei faisant allusion à la dernière campagne menée par Israël contre des terroristes du Jihad islamique à Gaza, le mois dernier, et au cours duquel des officiers de haut niveau du groupe ont été éliminés par les forces de Tsahal.

IDF Les six responsables du Jihad islamique éliminés par Tsahal lors de l'opération Bouclier et flèche à Gaza en mai 2023

"Les conditions pour le régime sioniste ont changé par rapport à il y a soixante-dix ans et les dirigeants du régime ont raison de s'inquiéter de ne pas voir l'existence du régime dans son quatre-vingtième anniversaire", a-t-il encore affirmé, soulignant que Téhéran continuera de soutenir la lutte armée du peuple palestinien contre Israël.