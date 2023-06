80% des Palestiniens ne sont pas satisfaits de Mahmoud Abbas (sondage)

Si des élections avaient lieu aujourd'hui, 34% voteraient pour le Hamas

Un nouveau sondage mené par le Centre palestinien de recherche basé à Ramallah

indique que 80% ne sont pas satisfaits des politiques du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et soutiennent sa démission. Seuls 17% ont répondu qu'ils étaient satisfaits de Mahmoud Abbas, et beaucoup ont refusé de se prononcer. Le sondage indique également que 69% ont répondu qu'ils soutenaient la tenue de nouvelles élections pour la présidence de l'Autorité palestinienne et 28% ont exprimé leur opposition.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas (au centre) s'adressant au conseil révolutionnaire du mouvement Fatah dans la ville de Ramallah en Cisjordanie le 4 décembre

Selon le sondage, 35% d'entre eux estiment que le plus grand risque pour l'existence du peuple palestinien est le conflit interne entre le Hamas et le Fatah depuis 2007. Cependant, 32% ont répondu que "l'occupation israélienne" en Cisjordanie représentait la menace la plus importante pour l'Autorité palestinienne. Par ailleurs, 25% considèrent que la question non résolue des réfugiés constitue la chose la plus dangereuse dans l'existence palestinienne.

PPO / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas présidant une réunion avec les chefs de la sécurité dans la ville de Ramallah en Cisjordanie le 1er décembre 2022

Interrogés sur la question du conflit avec Israël, 71% des sondés ont exprimé leur soutien à la constitution de groupes armés palestiniens, qui ne sont pas subordonnés à l'Autorité palestinienne et aux forces de sécurité. 23% ont répondu qu'ils s'y opposaient. 55% d'entre eux ont affirmé qu'ils craignaient que la formation de ces groupes armés ne conduise en réalité à des conflits internes avec les forces de sécurité, et 41% ont répondu qu'ils n'avaient pas peur de ces groupes armés.

Mohammed ABED / AFP Yahia al-Sinwar (C), le chef du mouvement terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, le 14 avril 2023

En outre, environ la moitié des personnes interrogées ont répondu que l'intérêt palestinien réside dans l'effondrement ou la dissolution de l'Autorité palestinienne, tandis que 46 % ont répondu qu'il est dans l'intérêt du peuple que l'Autorité palestinienne se maintienne. Dans le cas où de nouvelles élections auraient bien lieu, le sondage prédit que l'organisation Hamas recueillerait 34% des voix, alors que le mouvement Fatah n'en recueillerait que 31%.