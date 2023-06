EAU : une université propose un apprentissage via la réalité virtuelle

L'université a signé un protocole d'accord avec l'Insead, l'une des plus grandes écoles de commerce au monde

L'université Sorbonne Abu Dhabi offrira une expérience d'apprentissage immersive grâce à la réalité virtuelle (RV), contribuant ainsi au développement des étudiants.

L'université a signé un protocole d'accord avec l'Insead, l'une des plus grandes écoles de commerce au monde, afin d'améliorer l'expérience d'enseignement et d'apprentissage des étudiants et de contribuer à l'avancement général de l'éducation. L'utilisation de la réalité virtuelle permettra aux élèves de mieux retenir les informations. En intégrant cette technologie de pointe dans l'expérience d'apprentissage des étudiants, l'université cherche à donner aux membres du corps enseignant les moyens de proposer des méthodes d'enseignement plus efficaces et plus attrayantes.

La Sorbonne d'Abu Dhabi reconnaît l'importance de tirer parti des technologies innovantes pour renforcer l'engagement des étudiants et enrichir leur apprentissage.

Trois universités aux Emirats arabes unis ont été classées parmi les 1 000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde. Selon le rapport de Research.com, l'université Khalifa des sciences et de la technologie (659), l'université de Sharjah (739) et l'université New York d'Abu Dhabi (844) sont les trois premiers établissements d'enseignement supérieur du pays et ont fait leur entrée dans la liste des 1 000 plus renommés au monde.