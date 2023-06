L'aide de l'Arabie saoudite à la communauté internationale atteint 96 milliards de dollars

Les initiatives ont été menées en coopération avec 175 partenaires

L'Arabie saoudite a fourni plus de 96 milliards de dollars d'aide humanitaire à 167 pays à travers le monde, de 1996 à 2023, a rapporté SPA.

Le Dr Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, conseiller à la Cour royale saoudienne et superviseur général du Centre d'aide et de secours humanitaires du roi Salmane (KSrelief), a déclaré que KSrelief (Le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman) vise à être un centre international d'aide humanitaire de premier plan et a souligné ses valeurs fondamentales d'impartialité, de transparence, de qualité, de professionnalisme, d'initiative, de créativité et de création de partenariats.

Al-Rabeeah a déclaré que KSrelief a mis en œuvre 2 374 projets d'une valeur de plus de 6,2 milliards de dollars dans 91 pays.

Les initiatives ont été menées en coopération avec 175 partenaires locaux, régionaux et internationaux depuis la création du centre en mai 2015.

Al-Rabeeah a déclaré que parmi les priorités de KSrelief figurait le soutien à plus de 885 projets pour les femmes et 815 pour les enfants.

Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan, se rendra en Iran samedi pour renforcer la réconciliation engagée ces derniers mois entre Téhéran et Ryad après sept ans de rupture, ont indiqué des médias iraniens.