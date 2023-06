L'Egypte envoie un avertissement au Hamas et au Jihad islamique (média)

L'Égypte continue d'augmenter la pression sur le Hamas et le Jihad islamique, afin qu'ils "gardent leur calme", selon un média libanais

Le média libanais Al-Akhbar a rapporté ce vendredi que l'Egypte continue d'augmenter la pression sur le Hamas et le Jihad islamique, afin qu'ils "restent calmes" et ne soient pas entraînés dans des actions qui pourraient mener à une nouvelle guerre avec Israël. Selon le média, les Égyptiens ont exigé l'arrêt de "l'unité des fronts", lors de réunions tenues par les organisations avec de hauts responsables du renseignement égyptien, sur la question de la réalisation d'un cessez-le-feu à long terme avec Israël.

Israel Defense Forces Les troupes israéliennes arrêtent des Palestinines membres du Jihad islamique en Cisjordanie, dimanche 7 août 2022

Le média indique également que la pression exercée au Caire sur les factions palestiniennes s'est intensifiée avec la préparation d'Israël à une éventuelle guerre contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. "Les factions palestiniennes ont refusé de discuter de la question compte tenu du fait que leur position est ferme envers la résistance à l'occupation, et qu'elles soutiennent toute organisation qui peut réduire la durée de l'occupation. Leur décision découle toujours de consultations internes et de l'intérêt de la question palestinienne", a écrit le quotidien.

AFP Un terroriste du Djihad islamique

Dans le même temps, les responsables du Hamas ont démenti l'information selon laquelle l'Egypte leur aurait offert la "prospérité économique" dans la bande de Gaza en échange d'un cessez-le-feu durable. Ces sources ont également indiqué que "la plupart des entretiens ont porté sur la question de la situation politique palestinienne et la situation humanitaire et économique". Au cours des deux dernières semaines, des délégations du Hamas et du Jihad islamique sont arrivées au Caire pour discuter avec de hauts responsables du renseignement égyptien pour un cessez-le-feu à long terme avec Israël. Selon les médias arabes, les responsables ont promis au Caire d'aider financièrement la bande.

MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images Des terroristes du Jihad islamique

Cependant, une source proche du dossier a affirmé au journal Al-Araby Al-Jadeed, publié à Londres, que "les informations étaient sans fondement et que les visites étaient uniquement à des fins de relations publiques". Un autre haut responsable de la bande de Gaza a noté que l'Egypte avait promis au Hamas de développer des installations supplémentaires au point de passage de Rafah, mais sans préciser de date.