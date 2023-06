Abu Dhabi : découvertes archéologiques lors de fouilles d'un cimetière qui date de 2000 ans

Une vingtaine de tombes individuelles ont été découvertes

De nouvelles découvertes archéologiques ont été faites à Abu Dhabi suite à des fouilles de tombes qui dateraient de plus de 2 000 ans, a annoncé vendredi le Département de la culture et du tourisme de l'émirat (DCT Abu Dhabi).

Les archéologues ont mené des fouilles dans un cimetière préislamique du quartier de Shaabiya dans la région de Kuwaitat à Al Ain.

Une vingtaine de tombes individuelles ont été découvertes, renfermant des objets dont des amphores intactes, des bols en bronze et d'autres récipients en verre et en albâtre. Des armes en fer ont également été trouvées dans les tombes, notamment des flèches, des lances et des épées.

De nombreux échantillons de sol ont été prélevés sur le site, ce qui fournira des informations supplémentaires. Les découvertes préislamiques prouvent qu'une période qui, jusqu'à récemment, était relativement absente des archives archéologiques d'Al Ain est non seulement présente, mais apparemment répandue.