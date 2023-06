Le ministre saoudien des Affaires étrangères en Iran

La visite du prince comprendra des réunions avec le président iranien et le ministre des Affaires étrangères

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, est arrivé samedi à Téhéran où il rencontrera de hauts responsables iraniens, ont rapporté les médias d'État iraniens.

La visite du prince comprendra des réunions avec le président iranien Ebrahim Raïssi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, a précisé le média Al Arabiya. En mars, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord, négocié par la Chine, pour rétablir leurs relations après sept ans de rupture diplomatique.

Dans le cadre de cet accord, Riyad et Téhéran ont accepté de rouvrir les ambassades et les consulats dans leurs territoires respectifs et de mettre en œuvre les accords de sécurité et de coopération économique signés il y a plus de 20 ans.

L'Arabie saoudite a rompu ses liens avec l'Iran en 2016 à la suite d'une attaque menée par des manifestants pro-régime contre son ambassade à Téhéran et son consulat à Mashhad. L'Iran a rouvert son ambassade à Riyad au début du mois. L'Arabie saoudite n'a pas encore indiqué quand elle rouvrirait son ambassade à Téhéran ni qui serait son envoyé auprès de la République islamique.