Le président iranien a affirmé que l'Etat hébreu "représente une menace pour tous les musulmans"

Le président iranien Ebrahim Raïssi a exprimé des critiques virulentes envers Israël lors de sa rencontre, samedi, avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, à Téhéran. En mars, l'Arabie saoudite et l'Iran avaient annoncé un accord, négocié par la Chine, visant à rétablir leurs relations diplomatiques après une absence officielle de sept ans.

"Seuls les ennemis de l'islam, conduits par le régime sioniste (Israël), sont contrariés par les progrès de la coopération bilatérale et régionale entre l'Iran et l'Arabie saoudite", a déclaré M. Raïssi au prince Faisal, selon l'agence de presse iranienne IRNA. Le président iranien s'est également opposé aux efforts de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, affirmant : "Le régime sioniste n'est pas seulement l'ennemi des Palestiniens, il représente une menace pour tous les musulmans. La normalisation des relations avec Israël ne favorise pas seulement la sécurité, mais va également à l'encontre de l'opinion de la communauté musulmane."

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raisi rencontre le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan à Téhéran lors d'une visite le 17 juin 2023

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré que les discussions entre le prince Faisal et le président Raïssi ont porté sur l'examen des relations bilatérales et l'exploration des possibilités de renforcer et d'élargir la coopération dans divers domaines. Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur les récents développements régionaux et internationaux, soulignant les efforts en cours dans ces domaines, a ajouté le ministère. Plus tôt dans la journée de samedi, le ministre des Affaires étrangères saoudien a rencontré son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian. Les deux hommes ont eu des entretiens bilatéraux au ministère iranien des Affaires étrangères, suivis d'une conférence de presse conjointe.

Le prince Faisal a qualifié les entretiens de "constructifs" et a déclaré que les discussions "ont souligné la nécessité de ne pas intervenir dans les affaires intérieures". Il a ajouté que Riyad espère que le rétablissement des relations avec Téhéran aura un impact positif tant au niveau régional qu'international.