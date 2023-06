Le gisement de gaz découvert en 2000 n'a jusqu'à maintenant jamais été exploité

Le bureau du Premier ministre a annoncé dimanche le lancement des étapes de planification du développement du champ gazier offshore au large de Gaza, qui devrait coûter un milliard de dollars.

Cette décision a été prise dans le cadre des négociations en cours entre Israël, l'Égypte et l'Autorité palestinienne, visant à stabiliser la situation sécuritaire dans la région en mettant l'accent sur le développement de l'économie palestinienne. La mise en œuvre du projet est subordonnée à la coordination sécuritaire ainsi qu'au dialogue direct avec l'Égypte, en collaboration avec l'Autorité palestinienne. L'exploitation du site ne commencera en outre qu'après l'achèvement des travaux de l'état-major interministériel dirigé par l'état-major israélien de la sécurité nationale, qui sont destinés à préserver la sécurité et les intérêts politiques d'Israël dans ce dossier.

On estime que le gisement de gaz, situé à environ 20 miles au large de la côte de Gaza, contient plus de 1 billion de pieds cubes de gaz naturel. Il est prévu que la compagnie gazier nationale égyptienne soit chargée de développer le champ.

Le champ gazier Gaza Marine, découvert en 2000, avait été salué par l'ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat comme un "don de Dieu". Le lendemain, celui-ci déclenchait la deuxième Intifada contre Israël. En raison du conflit entre israélo-palestinien, le gaz n'a ainsi jamais pu être exploité.

La décision d'Israël, de l'Égypte et de l'Autorité palestinienne d'entamer des pourparlers sur le champ gazier a été relancée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le besoin de l'Europe en sources d'énergie alternatives. On s'attend à ce que la quantité de gaz dans le champ soit plus que suffisante pour combler les besoins des territoires palestiniens, et que le surplus soit autorisé à être exporté à l'étranger.

L'administration Biden a exprimé son soutien au projet de développement du champ gazier à Gaza.