Israël : Sheba s'associe à la plus grande plateforme de soins de santé des Émirats

"Le protocole signé représente l'esprit des accords d'Abraham"

Le renforcement des relations entre Israël et les pays du Golfe suite aux accords d'Abraham se poursuit. Le centre médical israélien Sheba, l'un des meilleurs hôpitaux au monde a annoncé un partenariat stratégique avec PureHealth, la plus grande plateforme de soins de santé au Moyen-Orient, basée à Abu Dhabi.

Les deux partenaires travailleront en étroite collaboration sur des projets de recherche clinique communs, encourageront l'utilisation de technologies de pointe dans les soins de santé, développeront des initiatives de recherche génétique, collaboreront à la formation du personnel et stimuleront le tourisme médical dans les deux pays.

En présence de S. E. Mohamed Al Khaja, ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël, le protocole d'accord a été signé par les représentants des deux organisations. L'un des principaux aspects de la collaboration est l'amélioration de la recherche clinique et l'échange d'études, la collaboration sur des projets de recherche en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé et les essais cliniques. La collaboration se concentrera également sur l'éducation et la formation.

"C'est formidable de voir des acteurs majeurs du secteur de la santé des Émirats arabes unis et d'Israël s'unir pour trouver des moyens de combiner leur expertise et de travailler ensemble à l'amélioration de la santé des habitants de nos deux pays. Il est important de se concentrer sur les avantages réels de la paix, qui améliorent la santé, et le niveau de vie des populations", a déclaré Mohamed Al Khaja, ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël.

Miriam Alster/Flash90 Mohamed Al Khaja

Amir Hayek, ambassadeur d'Israël aux Émirats arabes unis, a par ailleurs souligné l'importance de cette collaboration : "Le protocole d'accord signé aujourd'hui entre Pure Health, le plus grand réseau de soins de santé du Moyen-Orient, et le centre médical Sheba représente l'esprit des accords d'Abraham, réunissant nos peuples pour le bien de la région".

Avec un portefeuille diversifié comprenant plus de 25 hôpitaux, 100 cliniques, plusieurs centres de diagnostic, des pharmacies, des technologies de la santé et des achats, PureHealth reste à l'avant-garde de l'amélioration des systèmes de soins de santé.