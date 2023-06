Dubaï : 270 000 foyers supplémentaires alimentés en énergie solaire

Dubaï ambitionne d'atteindre la neutralité carbonne d'ici 2050

Le plus grand parc solaire au monde inauguré dimanche à Dubaï alimentera 270 000 foyers supplémentaires en énergie propre. Cette initiative contribuera à réduire plus d'un million de tonnes d'émissions de carbone par an.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis était présent lors de l'inauguration de la 5e phase de 900 mégawatts (MW) du parc solaire qui porte son nom.

Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum devrait réduire de 6,5 millions de tonnes d'émissions de carbone par an une fois achevé.

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

La dernière phase, qui a nécessité plus de 6,8 millions d'heures de travail a été achevée plus tôt que prévu (juin 2023 au lieu de décembre 2023) malgré le début de la mise en œuvre du projet pendant la pandémie de Covid-19. La capacité totale des projets d'énergie solaire mis en service dans le parc solaire a atteint 2 427 MW ce qui a augmenté la part de l'énergie propre à Dubaï à plus de 16 %.

Dubaï ambitionne d'atteindre la neutralité carbonne d'ici 2050.