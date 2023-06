Issu d'une famille ultra-orthodoxe, un Israélien devient maquilleur de stars à Dubaï

Il a été l'un des premiers Israéliens à venir travailler à Dubaï après la signature des accords d'Abraham

Du Yémen natal de ses parents, Idora, tel qu'il se surnomme, n'aura finalement pas eu à voyager bien loin pour vivre sa passion. "Mon but est de rendre les femmes heureuses, confiantes et indépendantes", a affirmé Ido Raphael Zadok, de son vrai nom. À 40 ans, l'Israélien partage avec des mannequins du monde entier ses secrets de jouvence. "Je suis juif et je travaille ici dans un pays qui est à majorité musulmane. Donc j'ai le sentiment d'avoir une mission, celle de créer des ponts avec la communauté juive avec du mascara et de la poudre. Ce que la politique n'avait jamais fait avant", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Idora ne se cache pas pour autant derrière un masque, car maquiller les artistes arabes lui vaut encore de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux. "Au début, je pensais que je n'allais pas pouvoir approcher les stars du monde arabe parce que d'habitude, elles n'ont pas le droit de travailler avec des Israéliens. Les top-modèles du Liban, par exemple, sont interdites de collaborer avec des Juifs, mais je me suis rendu compte qu'à Dubaï, les règles sont différentes. Il y a des gens du monde entier, et on vous donne l'opportunité d'être vous-même", a poursuivi le maquilleur des stars.

Il a été l'un des premiers Israéliens à venir travailler à Dubaï après la signature des accords d'Abraham. Depuis il vit à mi-temps aux Emirats où il a d'autres raisons de se sentir chez lui. "La majorité des arabes émiratis sont originaires du Yémen et je suis aussi yéménite. On vient tous du même pays. Même si on a pris des trajectoires différentes, Dubaï reste un endroit magnifique pour se retrouver. C'était une véritable inspiration de voir les Emiratis si curieux à propos de mes origines", a-t-il affirmé.

Screenshot/ i24NEWS Ido Raphael Zadok, surnommé Idora, au micro d'i24NEWS

"Fils d'un rabbin ultra-othodoxe, il a attendu 25 ans pour révéler son homosexualité. Aujourd'hui, il fait la Une de magazines féminins renommés et a été classé parmi les artistes les plus influents dans sa discipline. "Quand j'étais adolescent, j'allais à la yeshiva (école talmudique) pour étudier la Bible, mais au lieu de lire je faisais plein de dessins sur les bords des pages parce que j'adorais déjà la peinture. Mon rabbin s'est rendu compte que je n'étais vraiment pas fait pour étudier la religion, mais plutôt pour être un artiste", a raconté Idora à i24NEWS. "Il est allé voir mes parents et il leur a dit que je n'étais pas à ma place. Au départ, ils ont eu beaucoup de mal à le comprendre. Mais quand ils ont vu mon talent et ma motivation, ils ont commencé à me soutenir. C'est la belle morale de cette histoire", a-t-il conclu le sourire aux lèvres et une pointe d'émotion.

Une histoire qui semble bien loin d'être terminée. En lançant bientôt sa propre marque avec de grandes ambitions, Idora continuera à casser les codes du monde de la mode à travers son talent.