Incident diplomatique lors de la visite du ministre saoudien en Iran

Le personnel saoudien a exigé de changer de salle de conférence à cause d'une photo de Qassem Soleimani.

Lors de la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Iran, un incident diplomatique s'est produit après que le personnel saoudien a demandé à changer de salle de conférence à cause d'une photo de Qassem Soleimani, ancien commandant de la force Al-Qods au sein des Gardiens de la révolution, a rapporté le quotidien Maariv.

Après la demande, les Iraniens ont déplacé la conférence de presse dans une salle adjacente. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que la raison officielle du changement de salle était un "problème technique" et a donc rejeté ce qu'il a appelé "des spéculations médiatiques sans fondement". "Nous aspirons à l'unité et à la fraternité entre la nation musulmane et les peuples opprimés de la région. Dans ce but, le héros s'est battu pendant 30 ans, contre le terrorisme et contre les sionistes. Il est important que nous continuions à essayer d'atteindre cet objectif", a réagi dimanche soir le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian sur Twitter.

Le général iranien Qassem Soleimani, figure populaire en Iran, a été tué vendredi 3 janvier 2019 par une frappe aérienne américaine devant l'aéroport de Bagdad.

L'Iran et l'Arabie saoudite ont franchi samedi une nouvelle étape de leur réconciliation au cours de la visite du chef de la diplomatie saoudienne à Téhéran après sept ans de rivalité au Moyen-Orient.