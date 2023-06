En 2017, les EAU, l'Arabie saoudite, l'Égypte et Bahreïn avaient rompu leurs liens avec Doha, accusé de soutenir le terrorisme

Le Qatar et les Émirats arabes unis ont rouvert leurs ambassades respectives lundi, après l'accord sur le rétablissement de leurs relations diplomatiques, a annoncé le ministère qatari des affaires étrangères. Le communiqué indique que les deux ministres des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani et Sheikh Abdullah bin Zayed, se sont entretenus par téléphone lors de la réouverture des deux ambassades.

"Sur la base de l'accord d'Al-Ula et de la volonté commune de renforcer les relations bilatérales, l'État du Qatar et les Émirats arabes unis ont annoncé le rétablissement de la représentation diplomatique entre les deux pays en reprenant le travail à l'ambassade de l'État du Qatar à Abou Dhabi et à son consulat à Dubaï, ainsi qu'à l'ambassade des Émirats arabes unis à Doha à compter du lundi 19 juin 2023", indique le communiqué.

AFP Doah capital du Qatar

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de réconciliation au Moyen-Orient, deux ans après que les États arabes ont levé leur boycott du Qatar. En 2017, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et Bahreïn avaient rompu tous leurs liens avec Doha, accusé de soutenir le terrorisme et d'établir des liens étroits avec l'Iran. En 2021, Riyad et Le Caire ont reconduit leurs ambassadeurs au Qatar, tandis que Bahreïn doit encore rouvrir son ambassade à Doha.