Exclusif : Qui sont les Iraniens à la manœuvre derrière le programme de drones qui menace Israël ?

Le drone Shahed 136 représente une menace pour le monde entier

L'identité des scientifiques derrière le drone iranien Shahed 136 vient d'être révélée par un groupe de recherche israélien. Dans un rapport obtenu en exclusivité par i24NEWS, le groupe Alma, qui analyse les problèmes de sécurité à la frontière nord d'Israël, a identifié deux sociétés civiles qui seraient exploitées par les Gardiens de la révolution iraniens à Téhéran, afin de fabriquer des composants pour le drone Shahed. Il dispose également des noms de certains de leurs meilleurs scientifiques, dont deux qui ont pu être identifiés avec des photos.

Alma utilise des informations "open source" pour traquer les usines de drones iraniennes affiliées au Gardiens de la révolution. Son rapport indique que les deux sociétés identifiées changent de nom de temps en temps, vraisemblablement afin de ne pas être visées par les sanctions occidentales imposées à l'Iran.

L'une de ces deux entreprises a été identifiée comme étant Shakad Sanat Asmari (également connue sous le nom de Chekad Sanat Faraz Asia), qui fabriquerait des pièces pour l'industrie aéronautique iranienne. Le scientifique en chef et ancien PDG de la société a été identifié comme étant Ehsan Rahat Varnosfadrani, auteur d'un ouvrage publié en 2022 sur le développement d'un nouveau système pour aider un pilote à contrôler son avion.

La deuxième société impliquée dans la fabrication du drone Shahed 136 s'appelle Saad Sazeh faraz Sharif (ou Daria Fanawar Burhan Sharif). Son PDG serait Ehsan Imaninejad. Cette entreprise, fondée en 2016, est spécialisée dans le développement de systèmes de communication et optiques ainsi que de circuits électroniques.

Selon Tal Beeri, qui dirige le département de recherche d'Alma, le drone Shahed 136 représente une menace pour le monde entier car il est à la fois facile à manipuler, qu'il peut voler sur de longues distances et qu'il est relativement bon marché.

Courtesy ALMA Photo publiée le 22 novembre 2022 par la défense américaine montrant un graphique identifiant des débris spécifiques d'un drone Shahed-136 de fabrication iranienne

Cet expert souligne que la plupart des gens n'ont pris conscience de la guerre des drones que dans le contexte de la guerre en Ukraine, bien que ces engins aient déjà été utilisés par l'Iran auparavant, notamment pour frapper un navire appartenant à un milliardaire israélien dans le golfe d'Oman en novembre dernier.

"L'aspect psychologique de cette guerre des drones ne doit pas être sous-estimé non plus. Le drone est visible dans le ciel et son bruit peut être entendu par les civils. La Russie en envoie des dizaines et tous ne peuvent être interceptés", relate

Tal Beeri. D'après lui, de tels drones seront également utilisés par des mandataires iraniens tels que le Hezbollah lors d'une potentielle escalade militaire avec Israël.

"Le public n'est pas suffisamment conscient des dangers posés par les drones", a-t-il déclaré à i24NEWS. "C'est un nouveau type de menace mondiale et j'espère que le gouvernement israélien a connaissance de ce qui se passe dans les entreprises iraniennes."

Le drone Shahed Kamikaze 136, principal drone suicide de l'arsenal iranien, est également utilisé par la Russie dans sa guerre en Ukraine. Selon les publications précédentes d'Alma, des drones iraniens ont également été identifiés dans des pays africains, ainsi qu'au Venezuela.

La Maison Blanche estime que la Russie approfondit sa coopération en matière de défense avec l'Iran, et qu'elle a reçu des centaines de drones d'attaque qu'elle utilise pour frapper l'Ukraine. Ces engins constituent désormais une menace supplémentaire sur le théâtre de guerre ukrainien.

Natalia Gumenyuk, porte-parole des Forces de défense du sud de l'Ukraine, a indiqué lundi que les attaques de drones avaient faibli ces derniers jours, ce qui pourrait indiquer que l'envoi d'une nouvelle cargaison est imminent. "Nous pouvons dire sans l'ombre d'un doute que l'Iran dispose de tous les feux verts nécessaires pour poursuivre ses expéditions", affirme-t-elle.