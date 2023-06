Conflit israélo-palestinien : une résolution improbable, selon une enquête sur la jeunesse arabe

Selon l'Arab Youth Survey 2023, le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu dans un avenir proche, soutiennent 55 % des 3 600 citoyens arabes interrogés

Une enquête sortie mardi, intitulée "Vivre une nouvelle réalité", dirigée par l'Arab Youth Survey qui publie une enquête tous ans, révèle que la jeunesse arabe anticipe une détérioration de la situation entre l'Iran, Israël et l'Occident, pouvant conduire à un conflit militaire. Les répondants aux sondages expriment également des inquiétudes quant à l'augmentation de l'autoritarisme en Iran, ainsi qu'à la possibilité de troubles civils ou d'un coup d'État dans ce pays.

L'enquête souligne également des opinions divergentes quant à des liens plus étroits avec Israël. Bien que la plupart des jeunes arabes interrogés s'opposent à la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Maroc ont montré un soutien plus fort aux relations diplomatiques. En revanche, le Soudan, qui est le quatrième pays arabe à avoir établi des relations diplomatiques complètes avec Israël, affiche une forte opposition à cette décision, avec 94 % des répondants s'y opposant.

L'enquête a révélé que si une majorité de citoyens des pays du Golfe exprime l'espoir d'une issue positive, plus des deux tiers des personnes interrogées au Moyen Orient et plus de la moitié en Afrique du Nord considèrent qu'une résolution est "très improbable" ou "assez improbable".

STR / AFP Des femmes voilées marchent dans un parc de Téhéran, en Iran.

L'enquête révèle également qu'une proportion considérable de jeunes Arabes estime que le conflit israélo-palestinien ne reçoit pas une attention adéquate de la part du monde arabe. Environ 39 % des répondants en général et 51 % dans la région du Levant partagent cette opinion.