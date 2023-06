Il est aujourd'hui considéré comme un fugitif international

L'ex-magnat de l'automobile Carlos Ghosn réclame un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise, a annoncé mardi une source judiciaire proche du dossier à Reuters, ajoutant que l'audience se déroulerait le 18 septembre.

L'ancien président de Renault et Nissan accuse notamment l'entreprise, ainsi que deux autres sociétés et 12 personnes, de diffamation, calomnie et fabrication de preuves matérielles.

Celui qui était considéré au début des années 2000 comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants au monde a été arrêté au Japon fin 2018. Placé en résidence surveillée à Tokyo après avoir été emprisonné près de six mois, il est parvenu à à quitter clandestinement le pays fin 2019 pour rejoindre le Liban, lors d'une fuite rocambolesque où il avait été dissimulé dans une malle.

Carlos Ghosn, qui communique depuis librement avec les médias, affirme ne pas avoir "fui la justice", mais s’être "libéré de l'injustice et de la persécution politique".

Il est aujourd'hui considéré comme un fugitif international. Si le Japon et le Liban sont tous deux membres d'Interpol, il n'existe en revanche aucun accord d'extradition entre les deux pays.

L'ancien chef d'entreprise, qui dispose des nationalités brésilienne, française et libanaise, a toujours nié les accusations à son encontre.