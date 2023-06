"Nous avons reçu un rapport au centre 101 du MDA concernant une attaque par balle à la station-service près d'Eli. Nous sommes arrivés en grand nombre à la station-service et avons été témoins d'une scène terrible. 7 personnes blessées ont été blessées par balle, certaines à la station-service et d'autres dans un restaurant voisin. Nous avons effectué des examens et commencé à fournir les premiers soins. 3 des blessés ont été évacués dans des véhicules de soins intensifs MDA vers les hôpitaux et malheureusement nous avons dû constater le décès de 4 victimes", a déclaré Mada