"La conduite de ces soldats est contraire aux valeurs de Tsahal, et ils seront punis de manière exemplaire", a affirmé un porte-parole de l'armée israélienne

Trois soldats druzes et bédouins ont mis en ligne sur Internet une vidéo dans laquelle ils soutenaient les habitants de Jénine, au lendemain de l'opération antiterroriste d'ampleur de l'armée israélienne au cours de laquelle sept combattants ont été blessés.

"Paix aux habitants de Jénine, Dieu se tient aux côtés de la Palestine. Qu'Israël aille en enfer", y lancent les soldats s'adressant aux Palestiniens de Jénine.

"La conduite des soldats est contraire aux valeurs de Tsahal, et ils seront punis de manière exemplaire", a affirmé un porte-parole de l'armée israélienne. Les forces israéliennes ont arrêté lundi deux terroristes recherchés appartenant au Hamas et au Jihad dans la région de Jénine après avoir reçu des informations de renseignement du Shin Bet. Sept combattants ont été blessés après qu'un puissant explosif a été activé sous leur véhicule à la fin de l'activité. Après de nombreuses heures, tous les outils ont été récupérés et l'armée israélienne a quitté la zone.