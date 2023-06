Cisjordanie : tirs contre un poste militaire près de l'implantation d'Ofra

Ce nouvel incident survient au lendemain d'un double attentat meurtrier aux abords de l'implantation d'Eli, située non loin d'Ofra

Un poste militaire a été visé par des coups de feu depuis un véhicule près du carrefour d'Ofra, dans la région de Binyamin en Cisjordanie. Les forces de Tsahal qui se trouvaient sur les lieux ont riposté par des tirs. Aucun blessé n'est à déplorer.

Des recherches ont été lancées pour localiser les terroristes.

Ce nouvel incident survient au lendemain d'un double attentat meurtrier aux abords de l'implantation d'Eli, située non loin d'Ofra. Les tirs perpétrés dans une station-service et dans un restaurant à proximité ont fait quatre morts et quatre blessés.

Deux des victimes ont été inhumées mardi soir.

Ce regain de violence en Cisjordanie intervient après une vaste opération de l'armée israélienne à Jénine, au cours de laquelle quatre terroristes palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des échanges de tirs. Sept soldats de Tsahal ont également été blessés.