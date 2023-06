Le chef de la diplomatie iranienne à Oman pendant une tournée dans le Golfe

Cette visite intervient dans un contexte de relance des discussions entre Occidentaux et Iraniens sur des dossiers sensibles

Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian s'est rendu mercredi à Oman pour rencontrer de hauts responsables, a annoncé l'agence officielle de ce sultanat du Golfe, intermédiaire incontournable entre la République islamique et les Etats-Unis.

Le ministre iranien des Affaires étrangères est actuellement en tournée dans les pays arabes du Golfe, des proches de Washington, dans un contexte de relance des discussions entre Occidentaux et Iraniens sur des dossiers sensibles, comme le programme nucléaire et les prisonniers. Sultan ben Mohammed al-Noumani, chef du cabinet du sultan Haitham, "s'est entretenu avec Hossein Amir-Abdollahian de plusieurs domaines de coopération", a indiqué Oman News Agency, sans donner plus de détails, Mascate communiquant rarement sur la teneur des discussions.

Iranian Foreign Ministry / AFP Cette photo fournie par le ministère iranien des affaires étrangères le 21 juin 2023 montre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian (à gauche) reçu par son homologue d'Oman Sayyid Badr al-Busaidi à Mascate le 21 juin 2023.

Le responsable iranien était mardi au Qatar, où il a évoqué le programme nucléaire de son pays, et est attendu au Koweït mercredi. A l'occasion de la visite au Qatar, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri, chargé des négociations sur le nucléaire, a rencontré Enrique Mora, le bras droit du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"J'ai eu une réunion sérieuse et constructive avec Enrique Mora à Doha", a tweeté mercredi Ali Bagheri. "Nous avons discuté et échangé des opinions sur une série de questions, y compris les négociations visant à lever les sanctions", a-t-il ajouté.

Téhéran entretient depuis longtemps de bonnes relations avec Oman, le Qatar et le Koweït et s'est récemment rapproché d'autres pays du Golfe, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Alex HALADA / AFP Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani waves as he leaves after talks at the Coburg Palais, the venue of the Joint Comprehensive Plan of Action in Vienna, Austria, on August 4, 2022.

Plusieurs pays de la région, Arabie saoudite en tête, avaient critiqué l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, estimant qu'ils auraient dû être consultés. Ce pacte, connu sous l'acronyme JCPOA, visait à limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales. Différents médias ont récemment rapporté que Washington et Téhéran seraient proches de conclure un accord intérimaire pour remplacer le JCPOA, moribond depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018.

Les deux pays ont démenti ces informations.

Boureima HAMA / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une interview avec l'AFP à Niamey le 16 mars 2023.

L'Iran avait toutefois confirmé le 12 juin continuer à mener des pourparlers indirects avec les Etats-Unis par l'intermédiaire d'Oman, notamment sur les Américains détenus dans le pays. Le lendemain, un haut responsable diplomatique iranien s'était entretenu à Abou Dhabi avec des représentants français, britannique et allemand sur plusieurs dossiers stratégiques, dont le programme nucléaire.