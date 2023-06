Liban : l'envoyé personnel de Macron entame sa mission à Beyrouth

L'envoyé n'est pas porteur d'une solution mais pourrait agir comme "catalyseur" pour parvenir à un accord dans le pays sans président

Le nouvel "envoyé spécial" du président français Emmanuel Macron pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, est arrivé mercredi à Beyrouth pour tenter de faciliter une solution dans le pays sans président depuis plus de huit mois.

Jean-Yves Le Drian doit rencontrer au cours de sa mission "des responsables, des chefs de partis et des leaders politiques" pour discuter de "l'élection d'un nouveau président", a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Le président français avait nommé M. le Drian le 7 juin pour "faciliter une solution consensuelle et efficace" à l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

L'envoyé du président français n'est pas porteur d'une solution mais pourrait agir comme "catalyseur" pour parvenir à un accord, selon une source diplomatique française. Il devrait entamer ses entretiens par une rencontre avec le chef du Parlement libanais Nabih Berri, allié du Hezbollah pro-iranien, qui joue un rôle clé puisqu'il décide de convoquer ou non le Parlement pour élire un président.

Le Parlement est profondément divisé entre les partisans et les adversaires du Hezbollah et s'est déjà réuni à douze reprises sans parvenir à élire un chef de l'Etat.

Le Liban est sans président depuis l'expiration du mandat de Michel Aoun le 31 octobre. La crise politique libanaise a été au centre des discussions entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lors d'un déjeuner de travail à l'Elysée, vendredi. Les deux dirigeants ont demandé "à mettre rapidement un terme à la vacance politique" au Liban.

DALATI AND NOHRA / AFP Lebanon's President Michel Aoun giving a televised address in Baabda, east of the capital Beirut, Lebanon.

L'absence de président depuis huit mois, "reste l'obstacle majeur à une résolution de la sévère crise socio-économique" du Liban, avait relevé la présidence française dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre.

Emmanuel Macron s'était rendu à deux reprises au Liban après l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, qui avait ravagé la capitale et fait plus de 150 morts et des milliers de blessés.