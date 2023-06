Le chef du Hamas rencontre l'ayatollah Ali Khamenei à Téhéran

Pour les dirigeants iraniens, "la résistance palestinienne est le meilleur moyen de renverser Israël"

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré mercredi le guide suprême Ali Khamenei à Téhéran, dans le cadre de sa visite de plusieurs jours en Iran, et au lendemain d'une attaque terroriste près de l'implantation d'Eli en Cisjordanie qui a coûté la vie à quatre Israéliens. Des dirigeants des mouvements palestiniens Hamas et Jihad islamique, basés à Gaza, se sont entretenus lundi à Téhéran avec d'autres dirigeants iraniens, dont le président Ebrahim Raïssi, qui a renouvelé son soutien à la lutte palestinienne contre Israël.

Ismaïl Haniyeh, est arrivé à Téhéran "à la tête d'une délégation de haut rang pour s'entretenir avec les autorités de la République islamique", a annoncé l'agence de presse officielle iranienne Irna. Également présent dans la capitale iranienne depuis la semaine dernière, Ziad al-Nakhala, le secrétaire général du groupe terroriste Jihad islamique, a discuté lundi avec le président iranien Ebrahim Raïssi.

"La résistance palestinienne est le meilleur moyen de renverser Israël", a déclaré lors de ces réunions le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Akbar Ahmadian, au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, selon le média semi-officiel iranien Fars.

Ces visites interviennent dans le contexte d'une tension permanente dans le conflit israélo-palestinien et du rapprochement entre l'Iran et les pays arabes du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, jusqu'à présent rival régional de Téhéran. Ces derniers mois, l'Iran a pris pour cible Israël par l'intermédiaire du Hamas et du Jihad islamique palestinien. Le service de sécurité intérieure du Shin Bet a notamment découvert un programme de recrutement iranien en Cisjordanie et a arrêté deux personnes.

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raissi rencontre le chef du mouvement palestinien Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran le 20 juin 2023

Ziad al-Nakhala avait déjà été reçu la semaine précédente par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran. Lors de cette rencontre, M. Khamenei avait salué la "défaite du régime sioniste" dans la "guerre de cinq jours", allusion aux affrontements violents entre Israël et des groupes armés palestiniens survenus du 9 au 13 mai 2023. Au cours de ces dix jours, Israël a frappé des dizaines de centres de commandement du Jihad islamique et de dépôts de roquettes et de missiles, et a tué des dizaines de terroristes, dont plusieurs hauts responsables.