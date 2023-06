Accord sur le nucléaire : l'Iran s'entretient avec le médiateur de l'UE

De nombreux analystes tablent sur la signature imminente d'un accord intermédiaire chapeauté par Washington

L'Iran a rencontré au Qatar le médiateur de l'Union européenne Enrique Mora, dans le cadre des efforts visant à relancer son pacte nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales.

Cet entretien a eu lieu alors que de nombreux analystes tablent sur la signature imminente d'un accord intermédiaire chapeauté par Washington sur le nucléaire iranien, ce dont Israël ne veut pas.

N'ayant pas réussi à relancer l'accord lors de pourparlers indirects au point mort depuis septembre, responsables iraniens et occidentaux se sont ainsi rencontrés à plusieurs reprises ces dernières semaines pour esquisser des mesures susceptibles de freiner l'avancée du programme nucléaire de l'Iran, de libérer des détenus américains et européens emprisonnés en Iran et de dégeler certains avoirs iraniens à l'étranger.

"J'ai eu une réunion sérieuse et constructive avec Enrique Mora à Doha. Nous avons échangé des points de vue et discuté d'une série de questions, notamment les négociations sur la levée des sanctions", a déclaré le négociateur nucléaire en chef iranien Ali Bagheri Kani dans un tweet, sans fournir plus de détails.

De son côté, Enrique Mora a tweeté que les pourparlers de Doha étaient "intenses" et qu'ils avaient porté sur avaient abordé "une série de questions bilatérales, régionales et internationales difficiles, y compris la voie à suivre concernant le JCPOA - le Plan d'action global conjoint, nom officiel de l'accord nucléaire.

Le porte-parole de l'UE, Peter Stano, a indiqué que le bloc occidental "maintenait les voies diplomatiques ouvertes, y compris par le biais de cette réunion à Doha, pour aborder toutes les questions préoccupantes avec l'Iran". Cette rencontre entre Ali Bagheri et Enrique Mora au Qatar a eu lieu quelques jours après que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu'un nouvel accord nucléaire avec l'Occident était possible.

La semaine dernière, le négociateur iranien en chef a également rencontré ses homologues britannique, allemand et français aux Émirats arabes unis.