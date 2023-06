Oman saisit une grande quantité de captagon, drogue endémique dans le Golfe

Les substances étaient stockées "dans des entrepôts"

Le sultanat d'Oman a annoncé avoir saisi "plus de six millions de comprimés de captagon", une drogue de la famille des amphétamines produite en Syrie et principalement exportée vers les riches monarchies du Golfe.

La lutte contre le trafic de drogue est l'une des raisons ayant récemment conduit les pays arabes, Arabie saoudite en tête, à normaliser leurs relations avec la Syrie, considéré comme un quasi narco-Etat, avec une industrie illégale de plus de 10 milliards de dollars.

Les autorités ont "arrêté les membres d'un réseau international de trafic de drogue" et "saisi plus de six millions de comprimés de captagon", a déclaré la police omanaise sur Twitter.

Les substances étaient stockées "dans des entrepôts" pour être ensuite "transportées par camion en les dissimulant dans diverses cargaisons", a ajouté l'agence de presse officielle Oman News Agency, sans préciser leur origine.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis ou encore le Koweït annoncent régulièrement la saisie de quantités parfois astronomiques de comprimés de captagon, découverts dans des cargaisons de fruits ou autres.

SANA via AP, File Syrian President Bashar al-Assad in Damascus, Syria.

Le président syrien, Bachar al-Assad, a participé en mai à son premier sommet de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie, un retour sur la scène diplomatique arabe dont il avait été écarté au début de la guerre civile en 2011. La question du trafic de drogue figurait au menu des dossiers en discussion.

En avril, l'Union européenne avait sanctionné des cousins de Bachar al-Assad et plusieurs de ses proches, accusés de trafic de captagon. Certaines de ces personnes étaient déjà sanctionnées pour ces mêmes accusations par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.