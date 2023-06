Jénine : une nouvelle vidéo de Tsahal montre les soldats sous les tirs nourris

7 soldats avaient été blessés lors de l'opération à Jénine lundi

Une nouvelle vidéo révèle de nouvelles informations concernant l'opération antiterroriste à Jénine plus tôt cette semaine qui a fait 7 blessés côté israélien. Au cours de l'activité, les forces de Tsahal ont notamment agit pour arrêter des terroristes recherchés en Cisjordanie. Dans cette nouvelle vidéo, on peut notamment voir les combattants de l'unité d'infiltration de Tsahal lors d'une opération de sauvetage de blessés "sous le feu nourri de l'ennemi".

On entend également l'explosion de l'engin piégé sur lequel le véhicule de Tsahal a roulé et le rapport initial du commandant de Tsahal qui a été blessé et a continué de rendre compte de ce qui s'est passé avec calme et professionnalisme.

On voit également les forces de Tsahal à bord de leur véhicule roulant sous les tirs pour secourir les blessés.

Nicole Leskavi, spokeswoman for the Minister of Defense Yoav Galant au chevet des soldats blessés lors de l'opération à Jénine

Lundi, un échange de tirs "très intense" a eu lieu entre les forces de Tsahal et des hommes armés alors qu'ils étaient en train d'appréhender deux suspects recherchés. "Alors que les forces de sécurité sortaient de la ville, un véhicule militaire a été touché par un engin explosif, endommageant le véhicule", a souligné l'armée.