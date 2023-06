La situation en Cisjordanie "menace de devenir incontrôlable" (ONU)

Les attentats contre les Israéliens en Cisjordanie sont quasi quotidiens depuis plusieurs mois

A la lumière des récents incidents en Cisjordanie et de la recrudescence d'attentats contre les Israéliens, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a averti que la situation "menace de devenir incontrôlable".

"Les derniers meurtres en date et la violence, ainsi que la rhétorique incendiaire, ne servent qu'à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l'abîme", a-t-il affirmé.

"Israël doit de toute urgence remettre à plat ses politiques et ses actions en Cisjordanie occupée, conformément aux normes internationales des droits de l'homme, y compris la protection et le respect du droit à la vie", a déclaré le Haut-Commissaire.

ELODIE LE MAOU / AFP Volker Turk

"En tant que puissance occupante, Israël a également l'obligation, en vertu du droit international humanitaire, d'assurer l'ordre public et la sécurité dans le territoire palestinien occupé", a-t-il ajouté. "Pour que ces violences cessent, l'occupation doit cesser", a-t-il dit. "De tous côtés, les personnes au pouvoir le savent et doivent prendre des mesures immédiates pour y parvenir."

Mardi, quatre Israéliens ont été tués dans un attentat à Eli en Cisjordanie et plusieurs autres ont été blessés lorsque des terroristes ont ouvert le feu dans une station-service et un restaurant. La veille, Tsahal avait mené une opération antiterroriste à Jénine, pour arrêter des personnes recherchées. Sept soldats avaient été blessés lors de l'opération.

