Gaza : ouverture des camps militaires d'été pour les adolescents palestiniens

"Ils sont des centaines à participer pour faire en sorte que le Jihad et que la résistance se poursuivent"

Les camps militaires d'été organisés dans la bande de Gaza par les factions terroristes (Hamas et Jihad islamique) ont commencé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les adolescents, âgés entre 15 et 18 ans, ont échangé leurs livres de classe pour des armes factices durant les vacances scolaires.

"Ils sont des centaines à participer aux camps des Brigades Al-Quds, les camps de la gloire et de la fierté, pour faire en sorte que le Jihad et que la résistance se poursuivent", a affirmé Darwiche Al-Gharabli, un chef du Jihad islamique.

La durée de cette formation expresse dure deux semaines pour apprendre à manier une arme et à attaquer l'ennemi. Le rituel d'initiation est le même : piétiner le drapeau israélien avec énergie, défiler en rang en criant des slogans nationalistes, et l'hommage aux martyrs devant une rampe de lancement de roquettes. Le camp d'été, nommé "la revanche des libres" fait référence au nom donné au Jihad islamique à la réplique palestinienne face à Israël en mai dernier.

Screenshot/ i24NEWS Camp militaire d'été palestinien

"L'ennemi sioniste doit s'attendre à des exploits de tous les membres de la résistance palestinienne. Cet ennemi verse le sang palestinien, infiltre les régions à sa guise, arrête à sa guise, et tue à sa guise. Par conséquent, il devra s'attendre à des représailles du Jihad islamique", poursuit le chef du Jihad.

Les camps d'été pour adolescents du Hamas et du Jihad islamique sont critiqués par les organisations des droits de l'homme qui dénoncent une "militarisation forcée de la société gazaouie". La jeunesse palestinienne, quant à elle, continue d'être attirée par les camps. Pour y participer, une simple inscription dans les mosquées suffit. "On est face à une jeunesse complètement endoctrinée", déplore Stefan Goldin, ancien commandant d'une unité d'élite de l'armée israélienne à i24NEWS qui rappelle que la bande de Gaza n'a pas connue d'élections depuis 2007 et qu'on est face à un "désespoir total de la jeunesse palestinienne".