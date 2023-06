Violences en Cisjordanie : le spectre iranien

"Il y a une perte de contrôle aussi bien du côté palestinien que du côté israélien"

La violence accrue de cette semaine en Cisjordanie reflète l'intensification du soutien de la République islamique à ses mandataires traditionnels (Jihad islamique, Hamas), a affirmé vendredi Raphaël Jérusalemy, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal.

"Jusque-là, les Iraniens ne se privaient pas de verser des importantes sommes d'argent aux factions terroristes, de soutenir leurs propagandes sur les réseaux sociaux. Mais s'ajoute aujourd'hui un soutien beaucoup plus tactique et opérationnelle d'informations et de renseignements", a-t-il soutenu. Selon lui, l'Iran désigne aujourd'hui les cibles "molles", des recettes de fabrications d'explosifs et évoque une "accélération de l'aide iranienne" marquée par les voyages récents des chefs des factions à Téhéran avec des hauts responsables, incluant même le président iranien.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (R) with Palestinian Islamic Jihad leader Ziad Nakhaleh (2-R) in Tehran, Iran.

Outre l'aide iranienne, l'ex-officier évoque la "perte de contrôle" de l'OLP sur une partie de territoires tels que Naplouse ou Jénine mais aussi du côté israélien.

"Si les palestiniens arrivent à perpétrer des attentats et qui ne contrôlent pas les factions d'extrême droite juive qui attaquent les villages palestiniens, il y a aussi une perte de contrôle", a-t-il mis en garde en pointant du doigt ces violences qui détournent l'armée israélienne de leurs véritables objectifs.

Yonatan Sindel/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes se disputent avec des habitants d'implantations à l'entrée du village de Turmus Aya en Cisjordanie, le 21 juin 2023

Ces propos de Jérusalmy font écho à ceux du porte-parole de l'armée israélienne , Daniel Hagari, qui a indiqué que les soldats avaient tenté d'empêcher les habitants israéliens d'attaquer Turmusayya, mais leur nombre était insuffisant. "Lors de la première vague, nous n'avions pas suffisamment de forces dans le secteur qu'ils (les assaillants) avaient choisi", a-t-il déclaré aux journalistes vendredi. "Nous avons échoué cette fois-ci", a reconnu M. Hagari.

"Il y a une atmosphère ambiante de violences qui n'est pas propice à l'apaisement et au dialogue et qui encourage une frange marginale d'extrémistes à passer à l'action", a-t-il ajouté.

De son côté, Stefan Goldin, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal préconise un "changement de stratégie" pour l'armée israélienne par rapport à la Cisjordanie avec des éliminations plus ciblées envers les chefs des factions terroristes. Ce vendredi matin, une nouvelle vidéo a révélé de nouvelles informations concernant l'opération antiterroriste à Jénine plus tôt cette semaine qui a fait 7 blessés côté israélien. "Les terroristes ont observé le modus operandi de Tsahal qui le connaissent par cœur", estime M. Jerusalmi. Selon lui, beaucoup trop de soldats sont exposés aux tirs de snipers palestiniens et encourage l'utilisation fréquente des technologies, en faisant référence à l'attaque de drone de mercredi sur des terroristes, une première depuis 17 ans.

"Un drone fait le travail sans risquer la vie des soldats", a-t-il affirmé en appelant le gouvernement à permettre aux soldats d'agir plus fermement. "Nous sommes aujourd'hui dans une véritable guerre contre les factions terroristes, et il faut utiliser tout l'arsenal à notre disposition", a-t-il conclu.