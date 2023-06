Oman : plus de 93 000 oiseaux envahissants éliminés

Ces types d'oiseaux sont concentrés dans les zones côtières

Plus de 93 000 oiseaux invasifs, dont le myna et la corneille indienne, ont été éliminés dans le gouvernorat de Dhofar à Oman. Les volatiles ont été abattus dans le cadre de la campagne nationale de six mois de lutte contre ces oiseaux, mise en œuvre par l'Autorité de l'environnement.

Sulaiman bin Nasser Al Akhzami, directeur général de la Direction générale de la conservation de la nature à l'Autorité de l'environnement, a évoqué les efforts de l'autorité dans le domaine de la lutte contre les espèces envahissantes.

Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP Le sultan Haitham bin Tariq d'Oman

Des solutions ont notamment été trouvées pour limiter leur propagation dans le Sultanat d'Oman en raison des dégats qu'ils causent sur l'environnement, y compris sur l'écosystème. Cela affecte aussi de manière négative les ressources économiques et les sources de revenus dans le Sultanat d'Oman.

Al Akhzami a confirmé que ces types d'oiseaux invasifs étaient concentrés dans les zones côtières, en particulier dans les gouvernorats d'Al Batinah Nord et Sud et de Muscat, jusqu'au gouvernorat de Dhofar, où ils ont été observés en grand nombre.