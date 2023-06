La télévision saoudienne achète pour la première fois une série israélienne

"Cassandra's Prophecy" traite du réseau de blanchiment d'argent et de trafic de drogue du Hezbollah et de l'Iran

La série documentaire "Cassandra's Prophecy" diffusée sur la chaîne publique israélienne Kan 11 a été vendue à l'Autorité de diffusion saoudienne MBC. C'est la première fois que les droits de diffusion d'une série télévisée israélienne sont vendus à celle-ci.

MBC, qui diffuse déjà au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, devrait bientôt diffuser en France, en Allemagne et au Canada.

"Cassandra's Prophecy" (La prophétie de Cassandre) traite du réseau de blanchiment d'argent et de trafic de drogue du Hezbollah et de l'Iran, et de l'opération Cassandre menée conjointement par la DEA (US Drug Enforcement Agency) et le Mossad pour y mettre un terme. Cette série documentaire est une coproduction israélo-germano-canadienne, produite par Zygot Films et réalisée par Doki Dror.

Si Israël et l'Arabie saoudite ont des contacts officieux en matière de sécurité ou de renseignement, ils n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. De nombreux diplomates et observateurs affirment pourtant que cet état de fait pourrait bientôt changer, alors que Washington tente de convaincre Riyad de se rapprocher de l'Etat hébreu, et de rejoindre les pays signataires des accords d'Abraham.