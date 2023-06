Le Koweït fait son entrée dans l'Indice de compétitivité mondiale 2023

L'Arabie saoudite a gagné sept places cette année

Pour la première fois, le Koweït a fait son entrée dans l'Indice de compétitivité mondiale 2023, qui est publié par le Centre de compétitivité mondiale de l'Institut international pour le développement de la gestion (IMD) en Suisse. Le Koweït a obtenu la 38e place et la cinquième dans le monde arabe, après les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite et Bahreïn, tandis que la Jordanie s'est classée dernière du monde arabe, rapporte le quotidien Al-Qabas.

L'indice de compétitivité mondiale, qui est publié chaque année depuis 35 ans, prend en compte de nombreux éléments tels que la performance économique, l'efficacité du gouvernement, l'efficacité de la gestion des entreprises et l'infrastructure.

L'Arabie saoudite a gagné sept places cette année pour atteindre le 17e rang mondial et le troisième dans le monde arabe, suivie du Qatar, qui a avancé de six places pour prendre le 12e place mondiale et la deuxième du monde arabe. Bahreïn a avancé de cinq places et est arrivé à la 25e place mondiale et à la quatrième place dans le monde arabe.

Les EAU restent les leaders du monde arabe en se classant à la dixième place. Par ailleurs, le Danemark a conservé la première place de l'indice de compétitivité mondiale pour l'année en cours, suivi de l'Irlande, qui a gagné neuf places.