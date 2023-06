Une demande a été déposée pour permettre à Saïd Badr al-Busaïdi de se rendre sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors de sa visite

Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Saïd Badr al-Busaïdi, prévoit d'effectuer prochainement un déplacement à Ramallah, en Cisjordanie, pour y rencontrer les responsables de l'Autorité palestinienne, a appris lundi i24NEWS.

Dans le cadre de cette visite, une demande a été formulée auprès du ministère israélien des Affaires étrangères afin que le chef de la diplomatie omanaise puisse se rendre à Jérusalem, sur le site du mont du Temple (esplanade des mosquées pour les musulmans).

Des sources bien informées ont par ailleurs confié à i24NEWS que, dans le cadre de ses négociations, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, tente d'organiser une rencontre avec son homologue omanais.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen

Les négociations ont lieu alors qu'Israël poursuit ses efforts pour étendre les accords d'Abraham et normaliser les liens avec de nouveaux pays de la région. Oman et Israël n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais le pays a été cité comme pouvant adhérer aux accords, après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

En mars dernier, i24NEWS a rapporté que le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s'est entretenu avec Albusaidi, peu après l'annonce historique du sultanat d'Oman d'ouvrir son espace aérien aux avions israéliens.

Les deux hommes ont discuté de questions relatives à cette initiative et ont également abordé les tensions accrues entre Israël et les Palestiniens à l'approche du mois sacré musulman du Ramadan.

Cependant, en février dernier, Oman a promis au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qu'il n'entamerait pas de processus de normalisation avec Israël, contrairement à ses voisins de Bahreïn et des Émirats arabes unis. après plusieurs mois de négociations entre les deux pays.