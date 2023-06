Le Premier ministre palestinien et d'autres dirigeants musulmans en Arabie saoudite pour le hajj

Plus de deux millions et demi de fidèles sont attendus pour le pèlerinage du hajj

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Shtayyeh, et d'autres dirigeants arabes sont arrivés lundi à Djeddah, en Arabie saoudite, pour participer au pèlerinage annuel du hajj. Selon les médias locaux, M. Shtayyeh a été reçu par le gouverneur de Djeddah, le prince Saud ben Abdullah ben Jalawi, à l'aéroport international du roi Abdulaziz. Plus tôt dans la journée de dimanche, le Premier ministre libanais Najib Mikati est arrivé à la Mosquée du Prophète, où il a été accueilli par des responsables saoudiens.

Delil SOULEIMAN / AFP Des pèlerins musulmans se rassemblent au sommet du mont Arafat, également connu sous le nom de mont de la Miséricorde, au sud-est de la ville sainte de La Mecque, au plus fort du Hajj

Le président pakistanais Arif Alvi, son homologue sénégalais Macky Sall et le premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou sont également arrivés à Djeddah pour le hajj, qui connaît la plus forte affluence depuis la pandémie de Covid. Plus de deux millions et demi de fidèles sont attendus pour ce pèlerinage qui constitue l'un des cinq piliers de l'islam.

AP Photo/Majdi Mohammed Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh

Des centaines de milliers de pèlerins se sont pressés mardi matin pour réciter des versets du Coran sur le mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Ce rituel est le point culminant du pèlerinage annuel.

Les températures ont atteint 45° lundi, alors que les fidèles, protégés par des ombrelles, se rendaient de La Mecque à Mina où ils séjournent dans des tentes géantes dressées pour l'occasion, avant les rites au mont Arafat.